У Києві у будинку на Сирці повністю знищено один підʼїзд через атаку РФ – фото LIGA.net
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новин LIGA.net
Дмитро Кругліков
Кореспондент LIGA.net, розділ "Бізнес"
Уляна Кричковська
Редакторка LIGA.net
У Шевченківському районі Києва через масовану ракетну атаку Росії 8 липня зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. LIGA.net публікує фото з місця події.
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Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, у будинку на Сирці повністю знищений один підʼїзд. Кілька – дуже пошкоджені.
В ОСББ журналісту LIGA.net повідомили, що будинок планується зносити.
Станом на 13:05 рятувальники намагалися з-під завалів дістати людей, було чутно їхні голоси.
Пошкоджено і будинок навпроти.
- 8 липня РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.
- Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит.
- Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – унаслідок цього загинули семеро людей, троє зазнали поранень.
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