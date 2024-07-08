У Києві у будинку на Сирці повністю знищено один підʼїзд через атаку РФ – фото LIGA.net

LIGA.net побувала на місці події та публікує фото руйнувань

Наслідки ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва (Фото: Дмитро Кругліков/LIGA.net)

У Шевченківському районі Києва через масовану ракетну атаку Росії 8 липня зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. LIGA.net публікує фото з місця події.

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Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, у будинку на Сирці повністю знищений один підʼїзд. Кілька – дуже пошкоджені.

В ОСББ журналісту LIGA.net повідомили, що будинок планується зносити.

Станом на 13:05 рятувальники намагалися з-під завалів дістати людей, було чутно їхні голоси.

Пошкоджено і будинок навпроти.

Наслідки ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва (Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net)

Наслідки ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва (Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net)

Наслідки ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва (Фото: Дмитро Кругліков/LIGA.net)

Наслідки ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва (Фото: Дмитро Кругліков/LIGA.net)

Наслідки ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва (Фото: Дмитро Кругліков/LIGA.net)

Наслідки ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва (Фото: Дмитро Кругліков/LIGA.net)

Наслідки ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва (Фото: Дмитро Кругліков/LIGA.net)

Наслідки ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва (Фото: Дмитро Кругліков/LIGA.net)

Наслідки ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва (Фото: Дмитро Кругліков/LIGA.net)

8 липня РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – унаслідок цього загинули семеро людей, троє зазнали поранень.

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