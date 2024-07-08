"Летіли на висоті до 50 метрів": ексречник Повітряних сил розповів про особливості ракетної атаки

Фото: EPA

Під час ракетної атаки по регіонах України 8 липня Повітряні сили збивали ворожі цілі на наднизькій висоті – близько 50 метрів. Про це заявив ексречник, представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

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"Під час сьогоднішнього удару крилаті ракети летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, що, звісно, теж може призвести до жахливих наслідків на землі", – акцентував він.

Ігнат також зауважив, що, враховуючи нічну атаку, Росія загалом випустила за 8 липня по українських містах 44 ракети різних типів, 33 з яких вдалося збити.

Фото: EPA

Представник Повітряних сил наголосив, що Росія постійно удосконалює не лише розвідувальні й ударні дрони, але й інші засоби повітряного нападу – зокрема крилаті та балістичні ракети.

"Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними й тепловими пастками", – додав він.

Фото: EPA

8 липня Ігнат також розповів про те, що Росія почала використовувати дрони без сигналу GPS. За його словами, цей сигнал вмикається безпосередньо над об’єктом, який Росія планує розвідувати й завдати туди удар "Іскандером".

8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – унаслідок цього загинуло семеро людей, троє зазнали поранень.

Унаслідок атаки на Покровськ загинуло троє людей.

У Кривому Розі внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки отримали поранення.

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