У Кривому Розі Росія вбила ракетами 10 людей, є десятки постраждалих

Крилата ракета (Ілюстративне фото - Повітряне командування Центр)

У Кривому Розі внаслідок чергової атаки РФ загинули 10 людей. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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Він зазначив, що росіяни провели масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг, було декілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Попередньо відомо про 10 загиблих, 31 поранений уже перебуває в лікарні, з них 10 у важкому стані.

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