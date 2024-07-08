В Кривом Роге Россия убила ракетами 10 человек, есть десятки пострадавших

Крылатая ракета (Иллюстративное фото - Воздушное командование Центр)

В Кривом Роге в результате очередной атаки РФ погибли 10 людей. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

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Он отметил, что россияне провели массированную ракетную атаку по городу Кривой Рог, было несколько попаданий, в том числе по административному зданию промышленного предприятия.

Предварительно известно о 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 в тяжелом состоянии.