РФ ударила по Украине. В Киеве есть пострадавшие, попадание в детское медучреждение

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога в результате пусков вражеских ракет

Фото: Telegram Владимира Зеленского

В Киеве 8 июля прогремели взрывы – Россия массированно атакует регионы Украины. Этому предшествовал взлет истребителя МИГ-31К и бомбардировщиков Ту-95. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА).

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В Киевской ОВА призвали жителей области соблюдать информационную тишину, не снимать, а также не обнародовать в сети работу ПВО.

Мэр столицы заявил – в Соломенский район вызвали медиков, бригада направляется.

В 10:39 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины призвали жителей столицы находиться в укрытиях.

Также ряд взрывов прогремел в Днепре, сообщил корреспондент LIGA.net.

В 10:42 КГВА сообщила о том, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы. Оперативные службы следуют на место. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По состоянию на 10:48 КГВА сообщала о падении обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах.

В 10:54 в Шевченковском районе столицы прогремел взрыв, сообщил Кличко.

Также около 10:50 в Днепре раздались повторные звуки взрывов, сообщил корреспондент LIGA.net.

По состоянию на 11:04 в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков еще в таких районах Киева: Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

По предварительным данным:

- в Соломенском районе есть повреждения офисного здания;

- в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;

- в Днепровском горят обломки в жилой застройке;

- в Дарницком районе поврежден частный дом;

- в Деснянском районе возгорание дома.

ОБНОВЛЕНО В 11:09. Кличко сообщил о трех пострадавших. Одного из них госпитализировали. Двум – оказали помощь на месте. Проверяется информация об одном погибшем.

В 11:12 мэр столицы сообщил о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения.

ОБНОВЛЕНО В 11:26. В Киеве известно о девяти пострадавших и одном погибшем, сообщили в КГВА.

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