В Киеве из-за падения обломков российской ракеты возник пожар в многоэтажке – фото

К медикам обратились пять женщин, у всех острая реакция на стресс, сообщил Кличко

Работники ГСЧС (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

Вечером 30 июня в Оболонском районе Киева в результате падения обломков российской ракеты возник пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, возгорание произошло на восьмом и девятом этажах. Все экстренные службы на месте.

"Обращений от пострадавших из дома на Оболони, куда попали обломки, пока нет. Медики дежурят на месте", — отметил Кличко.

ДОПОЛНЕНО В 20:20. Киевская городская военная администрация уточнила, что произошло возгорание балкона на одном из этажей и обнародовала соответствующее фото.

ДОПОЛНЕНО В 20:25. Кличко сообщил, что двум пострадавшим женщинам медики оказывают помощь на месте, у них острая реакция на стресс.

По его словам, в доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Также угроза разрушения балкона еще на одном из этажей. Пожар в доме локализован.

ДОПОЛНЕНО В 20:52. Кличко сообщил, что из дома эвакуировали 10 жителей. К медикам обратились пятеро потерпевших. Все – женщины, с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали, другим оказывают помощь на месте.

Национальная полиция

Национальная полиция

Киевская городская военная администрация

15 июня спасатели ликвидировали пожар, возникший на предприятии в Киевской области из-за российской атаки.

23 июня в результате падения обломков ракеты оккупантов в Киевской области пострадали два человека, есть повреждения зданий и автомобилей.

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