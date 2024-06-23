В Киевской области из-за падения обломков ракеты РФ двое пострадавших, есть разрушения

Раненые получили помощь на месте, повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов

Фото: ГСЧС

Ночью 23 июня россияне совершили атаку по Украине – в результате падения обломков ракеты оккупантов в Киевской области пострадали два человека, есть частичные разрушения и повреждения зданий и автомобилей.

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В результате падения обломков произошли частичные разрушения частных жилых домов и сооружений, пострадали два человека, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

У двух пострадавших незначительные ранения, они получили медицинскую помощь на месте и не нуждаются в госпитализации, написал начальник Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

ГСЧС привлекла две единицы техники и 15 спасателей для ликвидации последствий атаки.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В одном из населенных пунктов области из-за падения обломков повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов – в помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли, отметил глава ОВА.

Также были повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и три машины, написал чиновник.

Всего ночью россияне атаковали тремя ракетами "Калибр", две из них сбили ВСУ.

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