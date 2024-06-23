На Київщині через падіння уламків російської ракети двоє постраждалих, є руйнування – фото

Поранені отримали допомогу на місці, пошкоджено шість багатоповерхівок і понад 20 приватних будинків

Фото: ДСНС

Уночі 23 червня росіяни здійснили атаку по Україні – унаслідок падіння уламків ракети окупантів у Київській області постраждало двоє осіб, є часткові руйнування й пошкодження будівель та автівок.

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Унаслідок падіння уламків сталися часткові руйнування приватних житлових будинків і споруд, постраждали дві особи, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У двох постраждалих незначні поранення, вони отримали медичну допомогу на місці та не потребують ушпиталення, написав начальник Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

ДСНС залучила дві одиниці техніки та 15 рятувальників для ліквідації наслідків атаки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

В одному з населених пунктів області через падіння уламків пошкоджено шість багатоповерхівок і понад 20 приватних будинків – у приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі, зазначив голова ОВА.

Також були пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три машини, написав посадовець.

Загалом уночі росіяни атакували трьома ракетами "Калібр", дві з них збили ЗСУ.

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