Вночі Росія атакувала "Калібрами" з Азовського моря. ВМС називає це поворотним моментом

Для безпеки росіяни почали також розміщувати свої кораблі в Азовському морі замість Чорного

Запуск Калібра з російського корабля (Фото: Міноборони РФ)

Під час нічної атаки на Україну Росія запустила чотири крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Азовського моря. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Чотири ракети було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що, як ви бачите, вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море", – пояснив він.

За словами Плетенчука, для безпеки росіяни почали також розміщувати свої кораблі в Азовському морі замість Чорного.

Загалом в акваторії Чорного моря знаходиться один підводний човен, він може мати на борту до чотирьох крилатих ракет, додав речник. Три ракетоносії знаходяться в Азовському морі, на їх борту може бути до 20 ракет.

Цієї ночі російські окупанти вкотре обстріляли українську енергетику: пошкоджено критичні об'єкти у Львівській та Запорізькій областях, поранені енергетики.

Читайте також: Україна збила "Калібри", "Іскандери" та ще десятки повітряних цілей ворога