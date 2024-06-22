Ночью Россия атаковала "Калибрами" из Азовского моря. ВМС называет это поворотным моментом
Во время ночной атаки на Украину Россия запустила четыре крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Азовского моря. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.
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"Четыре ракеты были выпущены из акватории Азовского моря, и это является важным поворотным моментом, потому что, как вы видите, они используют его, считая более безопасной акваторией, чем Черное море", – пояснил он.
По словам Плетенчука, для безопасности россияне начали размещать свои корабли в Азовском море вместо Черного.
Всего в акватории Черного моря находится одна подлодка, она может иметь на борту до четырех крылатых ракет, добавил спикер. Три ракетоносителя находятся в Азовском море, на их борту может быть до 20 ракет.
- Этой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли украинскую энергетику: повреждены критические объекты во Львовской и Запорожской областях, ранены энергетики.
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