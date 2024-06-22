Ночью Россия атаковала "Калибрами" из Азовского моря. ВМС называет это поворотным моментом

Запуск Калибра с российского корабля (Фото: Минобороны РФ)

Во время ночной атаки на Украину Россия запустила четыре крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Азовского моря. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Четыре ракеты были выпущены из акватории Азовского моря, и это является важным поворотным моментом, потому что, как вы видите, они используют его, считая более безопасной акваторией, чем Черное море", – пояснил он.

По словам Плетенчука, для безопасности россияне начали размещать свои корабли в Азовском море вместо Черного.

Всего в акватории Черного моря находится одна подлодка, она может иметь на борту до четырех крылатых ракет, добавил спикер. Три ракетоносителя находятся в Азовском море, на их борту может быть до 20 ракет.

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли украинскую энергетику: повреждены критические объекты во Львовской и Запорожской областях, ранены энергетики.

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