Россия ударила по энергообъектам на юге и западе Украины, пострадали люди

Ранены два энергетика, они доставлены в больницу

Энергетика (Фото: ЕРА)

Целью ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 22 июня стали объекты энергетики на юге и западе Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

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"К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали два энергетика. Они доставлены в больницу. Есть поврежденное оборудование", – говорится в сообщении.

При обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия вражеского удара уточняются, идет их ликвидация.

В Укрэнерго уточнили детали российской атаки. Повреждено оборудование на объектах в Запорожской и Львовской областях. На Запорожье пострадали двое энергетиков.

Известно, что этой ночью Россия ударила по энергетическому объекту во Львовской области, там возник пожар.

Самую тяжелую ситуацию в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

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