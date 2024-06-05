Самая тяжелая ситуация в энергосистеме Украины будет в середине лета 2024 года – Укрэнерго

Покрыть возросшее потребление электроэнергии "будет тяжело" из-за того, что на данный момент еще будут продолжаться восстановительные работы

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Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета 2024 года, ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары вырастет потребление. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в комментарии Суспильному.

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По словам компании, покрыть возросшее потребление электроэнергии "будет тяжело", потому что на тот момент все еще будут продолжаться восстановительные работы на тепловых и гидроэлектростанциях, поврежденных российскими обстрелами.

Также летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомных станций будут на ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам – те будут уже зимой, сообщили в Укрэнерго.

В четверг, 6 июня, на всей территории Украины весь день будут действовать графики почасовых отключений света.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. А в ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредили сразу пять энергообъектов в разных областях Украины.

4 июня Укрэнерго с 14:50 ввело специальные графики аварийных отключений на значительной части территории Украины.

К такому прибегают, когда нужно срочно разгрузить энергосистему, простых графиков аварийных отключений недостаточно и существует риск системной аварии.

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