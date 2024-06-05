6 червня на всій території України діють графіки погодинних відключень весь день

Ілюстративне фото: Depositphotos

У четвер, 6 червня, на всій території України весь день діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Прогнозується дефіцит в енергосистемі впродовж всієї доби, ліміти триватимуть з 00:00 до 24:00.

Щоб дотримуватися лімітів, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів, зазначає Укренерго.

Якщо буде перевищення лімітів споживання, то можливе застосування аварійних відключень для всіх категорій споживачів, зауважує компанія.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. А у ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодили одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях України.

4 червня Укренерго з 14:50 ввело спеціальні графіки аварійних відключень на значній частині території України.

До такого вдаються, коли потрібно терміново розвантажити енергосистему, простих графіків аварійних відключень недостатньо й існує ризик системної аварії.

Читайте також: Енергоатом у суботу виводить у ремонт нові блоки. Знеструмлення відновляться