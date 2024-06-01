Росія масовано атакувала регіони – Польща підіймала в небо авіацію

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет

F-16. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

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Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет. У Вінницькій області уламки безпілотників спричинили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури.

Повітряні сили попереджали про російські ракети у Тернопільській, Львівській, Житомирській і Хмельницькій областях.

"Сьогодні ввечері спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих зокрема на західній території України", — зазначили польські Збройні Сили.

21 травня президент Володимир Зеленський заявив, що участь польських Військово-повітряних сил у відбитті російських ракетних атак не втягне Польщу у війну, а одного дня випущена Росією ракета "може впасти на голови" мирних громадян держави.

У ніч проти 31 травня росіяни завдали ударів по району щільної житлової забудови в Харкові. ППО вночі також працювала у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

У Київській області було знищено крилату ракету. Через це у столиці виникла пожежа, пошкоджені СТО, автомийка, автівки та склад. Постраждалих немає.

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