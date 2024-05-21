Зеленський впевнений: Польща може збивати російські ракети – це не втягне країну у війну

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Участь польських Військово-повітряних сил у відбитті російських ракетних атак не втягне Польщу у війну, а одного дня випущена Росією ракета "може впасти на голови" мирних громадян держави. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю агентству Reuters.

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"Коли летять ракети, піднімаються польські літаки, але вони не збивають російські ракети. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це атакою країн НАТО, залученням? Ні", — сказав Зеленський.

Також президент нагадав, що повітряний простір Польщі вже перетинали ракети РФ. Він зазначив, що поляки отримували сигнали, що не можна реагувати відповідно.

"Підіймались їхні літаки. Кожного разу, коли зараз російські ракети летять у напрямку західної частини України, де вони б'ють по газосховищах. Абсолютно зрозуміло, що коли ППО буде їх збивати, вони будуть падати всюди. Але якщо не збивати — вона може полетіти й впасти вже на території країни НАТО", — розповів президент.

За словами Зеленського, у тих регіонах в України немає достатньої кількості протиповітряної оборони, але у Польщі є літаки, які не виконують своїх функцій.

"Вони не збивають ракету, яка потенційно може уразити газосховище. Або вони не збивають ракету, яка потенційно може прилетіти на голову цивільних громадян країни-члена Альянсу", — додав він.

24 березня російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

У квітні можливість створення "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни Туск обговорив з данською колегою Метте Фредеріксен.

Президент Польщі Дуда критикував ідею участі Польщі у програмі, називаючи її "німецьким бізнес-проєктом". У відповідь Туск сказав, що для нього не має значення, "хто який бізнес має в питаннях озброєння чи оборони", а важливо, щоб Польща була у більшій безпеці.

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