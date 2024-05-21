Зеленский уверен: Польша может сбивать российские ракеты – это не втянет страну в войну

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Участие польских Военно-воздушных сил в отражении российских ракетных атак не втянет Польшу в войну, а однажды выпущенная Россией ракета "может упасть на головы" мирных граждан государства. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters.

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"Когда летят ракеты, поднимаются польские самолеты, но они не сбивают российские ракеты. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Является ли это атакой стран НАТО, привлечением? Нет", – сказал Зеленский.

Также президент напомнил, что воздушное пространство Польши уже пересекали ракеты РФ. Он отметил, что поляки получали сигналы, что нельзя реагировать соответственно.

"Поднимались их самолеты. Каждый раз, когда сейчас российские ракеты летят в направлении западной части Украины, где они бьют по газохранилищам. Абсолютно понятно, что когда ПВО будет их сбивать, они будут падать везде. Но если не сбивать – она может полететь и упасть уже на территории страны НАТО", – рассказал президент.

По словам Зеленского, в тех регионах у Украины нет достаточного количества противовоздушной обороны, но у Польши есть самолеты, которые не выполняют своих функций.

"Они не сбивают ракету, которая потенциально может поразить газохранилище. Или они не сбивают ракету, которая потенциально может прилететь на голову гражданских граждан страны-члена Альянса", – добавил он.

24 марта российская ракета нарушила воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув и пробыла в нем 39 секунд. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сбили бы российскую ракету, если бы были уверены, что она направляется к какой-то цели.

В апреле возможность создания "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны Туск обсудил с датской коллегой Мэтте Фредериксен.

Президент Польши Дуда критиковал идею участия Польши в программе, называя ее "немецким бизнес-проектом". В ответ Туск сказал, что для него не важно, "кто какой бизнес имеет в вопросах вооружения или обороны", а важно, чтобы Польша была в большей безопасности.

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