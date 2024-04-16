Прем'єри Польщі та Данії обговорили ідею "залізного купола" над Європою
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорив з данською колегою Метте Фредеріксен можливість створення "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни. Про це повідомили у пресслужбі канцелярії польського прем'єра.
У контексті допомоги України Туск заявив, що Європа також є "зоною небезпеки".
"Радий, що прем’єрка позитивно відреагувала на пропозицію Польщі приєднатися до проєкту створення ефективного "залізного купола" для захисту європейського неба від потенційних ракетних ударів", – сказав прем'єр Польщі.
Залізний купол – це мобільна система протиповітряної оборони. Ізраїль єдина країна у світі, що експлуатує її на національному рівні. Система призначена для перехоплення та знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності.
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
- Згодом представник Білого дому Джон Кірбі зауважив, що США не допомагатимуть Україні відбивати російські ракетні атаки, оскільки війна в Україні й війна в Ізраїлі – це "конфлікти з різною природою".
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