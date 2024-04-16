Прем'єри Польщі та Данії обговорили ідею "залізного купола" над Європою

Дональд Туск і Метте Фредеріксен обговорили можливість створення захисту від потенційних ракетних атак на країни Європи

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорив з данською колегою Метте Фредеріксен можливість створення "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни. Про це повідомили у пресслужбі канцелярії польського прем'єра.

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У контексті допомоги України Туск заявив, що Європа також є "зоною небезпеки".

"Радий, що прем’єрка позитивно відреагувала на пропозицію Польщі приєднатися до проєкту створення ефективного "залізного купола" для захисту європейського неба від потенційних ракетних ударів", – сказав прем'єр Польщі.

Залізний купол – це мобільна система протиповітряної оборони. Ізраїль єдина країна у світі, що експлуатує її на національному рівні. Система призначена для перехоплення та знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Згодом представник Білого дому Джон Кірбі зауважив, що США не допомагатимуть Україні відбивати російські ракетні атаки, оскільки війна в Україні й війна в Ізраїлі – це "конфлікти з різною природою".

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