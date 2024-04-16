У Білому домі пояснили, чому не допомагатимуть Україні у захисті неба, як Ізраїлю

Джон Кірбі вважає, що залучення сил НАТО до конфлікту з Росією було б небезпечною ескалацією

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Американські винищувачі не будуть брати участь у відбитті повітряних атак Росії в Україні, так, як робили це для Ізраїлю, допомагаючи відбивати іранську масовану атаку в ніч проти 14 квітня. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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"Різні конфлікти, інший повітряний простір, інша картина загроз", — сказав Кірбі.

Він заявив, що безпосереднє залучення сил НАТО до конфлікту з Росією було б небезпечною ескалацією.

Кірбі наголосив, що на початку повномасштабної війни РФ проти України президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що країна не братиме участь у бойових діях.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США наголосив, що Вашингтон постачав Україні засоби, яких та потребує, щоб захистити свій повітряний простір.

"Ми не можемо зробити це зараз, тому що у нас немає додаткового фінансування, якого вони [українці] так відчайдушно потребують", – сказав Кірбі, маючи на увазі пакет допомоги, заблокований в американському Конгресі.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

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