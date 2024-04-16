В Белом доме объяснили, почему не будут помогать Украине в защите неба, как Израилю
Американские истребители не будут участвовать в отражении воздушных атак России в Украине, так как делали это для Израиля, помогая отбивать иранскую массированную атаку в ночь на 14 апреля. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Разные конфликты, другое воздушное пространство, другая картина угроз", — сказал Кирби.
Он заявил, что непосредственное вовлечение сил НАТО в конфликт с Россией было бы опасной эскалацией.
Кирби подчеркнул, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины президент США Джо Байден четко дал понять, что страна не будет участвовать в боевых действиях.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США подчеркнул, что Вашингтон поставлял Украине средства, в которых страна нуждается, чтобы защитить свое воздушное пространство.
"Мы не можем сделать это сейчас, потому что у нас нет дополнительного финансирования, в котором они [украинцы] так отчаянно нуждаются", – сказал Кирби, имея в виду пакет помощи, заблокированный в американском Конгрессе.
- Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран. запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.
- Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.
- 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.
Читайте также: Зеленский сравнил Украину с Израилем: Для защиты от террора достаточно политической воли