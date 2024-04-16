В Белом доме объяснили, почему не будут помогать Украине в защите неба, как Израилю

Джон Кирби считает, что вовлечение сил НАТО в конфликт с Россией было бы опасной эскалацией

Джон Кирби (Фото: EPA)

Американские истребители не будут участвовать в отражении воздушных атак России в Украине, так как делали это для Израиля, помогая отбивать иранскую массированную атаку в ночь на 14 апреля. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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"Разные конфликты, другое воздушное пространство, другая картина угроз", — сказал Кирби.

Он заявил, что непосредственное вовлечение сил НАТО в конфликт с Россией было бы опасной эскалацией.

Кирби подчеркнул, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины президент США Джо Байден четко дал понять, что страна не будет участвовать в боевых действиях.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США подчеркнул, что Вашингтон поставлял Украине средства, в которых страна нуждается, чтобы защитить свое воздушное пространство.

"Мы не можем сделать это сейчас, потому что у нас нет дополнительного финансирования, в котором они [украинцы] так отчаянно нуждаются", – сказал Кирби, имея в виду пакет помощи, заблокированный в американском Конгрессе.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран. запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

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