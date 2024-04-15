Понад 80 дронів і балістика: США відзвітували про збиту зброю під час удару Ірану по Ізраїлю

США зазначили, що частину ударних засобів, які збирались запускати з території Ємену, уразили ще перед пуском

Залізний купол. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Американські сили на Близькому Сході під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменш" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників. Про це повідомило Центральне командування збройних сил США.

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Центральне командування повідомило, що з 13 квітня на 14 квітня сили CENTCOM за підтримки есмінців, що входять до Європейського командування армії США, знищили понад 80 іранських ударних безпілотників і щонайменш шість балістичних ракет, які запустили по території Ізраїлю з Ірану та Ємену.

Частину ударних засобів, які збирались запускати з території Ємену, уразили ще перед пуском, зазначили вони. Також за даними американських сил, вони знищили одну балістичну ракету разом з пусковою установкою та сім ударних дронів.

У командуванні додали, що зберігають готовність і далі допомагати Ізраїлю захищатися від атак Ірану.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

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