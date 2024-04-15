Понад 80 дронів і балістика: США відзвітували про збиту зброю під час удару Ірану по Ізраїлю
Американські сили на Близькому Сході під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменш" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників. Про це повідомило Центральне командування збройних сил США.
Центральне командування повідомило, що з 13 квітня на 14 квітня сили CENTCOM за підтримки есмінців, що входять до Європейського командування армії США, знищили понад 80 іранських ударних безпілотників і щонайменш шість балістичних ракет, які запустили по території Ізраїлю з Ірану та Ємену.
Частину ударних засобів, які збирались запускати з території Ємену, уразили ще перед пуском, зазначили вони. Також за даними американських сил, вони знищили одну балістичну ракету разом з пусковою установкою та сім ударних дронів.
У командуванні додали, що зберігають готовність і далі допомагати Ізраїлю захищатися від атак Ірану.
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
- Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.
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