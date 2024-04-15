Более 80 дронов и ракеты: США отчитались о сбитом оружии во время атаки Ирана на Израиль
Американские силы на Ближнем Востоке во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США.
Центральное командование сообщило, что с 13 апреля на 14 апреля силы CENTCOM при поддержке эсминцев, входящих в Европейское командование армии США, уничтожили более 80 иранских ударных беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет, которые запустили по территории Израиля из Ирана и Йемена.
Часть ударных средств, которые собирались запускать с территории Йемена, поразили еще перед пуском, отметили они. Также по данным американских сил, они уничтожили одну баллистическую ракету вместе с пусковой установкой и семь ударных дронов.
В командовании добавили, что сохраняют готовность и дальше помогать Израилю защищаться от атак Ирана.
- Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.
- Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.
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