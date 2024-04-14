Україна засудила атаку Ірану на Ізраїль. Закликала не допустити ескалації у регіоні
Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль в ніч проти 14 квітня, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту. Про це йдеться у повідомленні пресслужби дипломатичного відомства.
"МЗС України рішуче засуджує іранські масовані атаки проти держави Ізраїль. Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході", – заявили у МЗС.
Міністерство наголосило на необхідності докласти максимум зусиль, щоб не допустити "переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт".
"Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії", – резюмували у відомстві.
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Стів Скаліз заявив, що наступного тижня Палата терміново розгляне допомогу Ізраїлю.
- В офіційному листі Байден заявив, що американські військові допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
Читайте також: CNN: Байден заявив, що США не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану