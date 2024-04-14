Украина осудила атаку Ирана к Израилю. Призывала не допустить эскалации в регионе

МИД отметил, что нужно не допустить "перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт"

Небо над Израилем в ночь атаки (Фото: ЕРА/ATEF SAFADI)

Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства.

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"МИД Украины решительно осуждает иранские массированные атаки против государства Израиль. Подобные действия абсолютно неприемлемы, безответственны и несут риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке", – заявили в МИД.

Министерство подчеркнуло необходимость приложить максимум усилий, чтобы не допустить "перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт".

"Эта атака в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира в защиту глобальных границ демократии", – резюмировали в ведомстве.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ заявил, что на следующей неделе Палата срочно рассмотрит помощь Израилю.

В официальном письме Байден заявил, что американские военные помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

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