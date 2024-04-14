CNN: Байден заявив, що США не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану

За даними співрозмовника видання, відповідну заяву американський лідер зробив у розмові з прем'єром Ізраїлю

Джо Байден (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

США не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану. Про це заявив американський президент Джо Байден у ранковій телефонній розмові з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, передає CNN з посиланням на високопоставленого представника адміністрації.

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За даними співрозмовника видання, Байден повідомив, що Сполучені Штати не братимуть участі в будь-яких наступальних операціях проти Ірану.

Президент США також заявив, що Ізраїль повинен розглядати цю ніч як "перемогу". Стверджується, що він схарактеризував дії Ірану як "здебільшого невдалі", і вказав на "перевагу ізраїльської армії".

За оцінкою США, майже всі безпілотники й ракети, зокрема понад 100 балістичних ракет, які були запущені Іраном, були збиті в небі. Жодна крилата ракета не влучила в ціль, сказав офіційний представник, і нічого "цінного" не було уражено.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Стів Скаліз заявив, що наступного тижня Палата терміново розгляне допомогу Ізраїлю.

В офіційному листі Байден заявив, що американські військові допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

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