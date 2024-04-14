Шеф Пентагону: США не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть свої сили та союзників
США не прагнуть конфлікту з Іраном, але зобов'язуються захищати американські війська та союзників на Близькому Сході. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.
Він нагадав, що за вказівкою президента США Джо Байдена американські військові на Близькому Сході 13 квітня перехопили десятки ракет і БпЛА, які прямували до Ізраїлю, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.
"Наші сили, як і раніше, готові захищати американські війська та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю і зміцнювати регіональну стабільність", – заявив Остін.
Глава Пентагону закликав Іран і його "маріонеток" припинити будь-які подальші напади.
"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань будемо діяти, щоб захистити наші сили та підтримати оборону Ізраїлю", – сказав він.
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Стів Скаліз заявив, що наступного тижня Палата терміново розгляне допомогу Ізраїлю.
Читайте також: CNN: Іран запустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників. Частину дронів перехопили