Шеф Пентагону: США не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть свої сили та союзників

"Ми без вагань будемо діяти, щоб захистити наші сили та підтримати оборону Ізраїлю", – сказав Остін

Ллойд Остін (Фото: ЕРА)

США не прагнуть конфлікту з Іраном, але зобов'язуються захищати американські війська та союзників на Близькому Сході. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

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Він нагадав, що за вказівкою президента США Джо Байдена американські військові на Близькому Сході 13 квітня перехопили десятки ракет і БпЛА, які прямували до Ізраїлю, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

"Наші сили, як і раніше, готові захищати американські війська та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю і зміцнювати регіональну стабільність", – заявив Остін.

Глава Пентагону закликав Іран і його "маріонеток" припинити будь-які подальші напади.

"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань будемо діяти, щоб захистити наші сили та підтримати оборону Ізраїлю", – сказав він.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Стів Скаліз заявив, що наступного тижня Палата терміново розгляне допомогу Ізраїлю.

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