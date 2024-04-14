Шеф Пентагона: США не хотят конфликта с Ираном, но будут защищать свои силы и союзников
США не стремятся к конфликту с Ираном, но обязуются защищать американские войска и союзников на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Он напомнил, что по указанию президента США Джо Байдена американские военные на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки ракет и БПЛА, направлявшихся в Израиль, запущенные из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.
"Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", – заявил Остин.
Глава Пентагона призвал Иран и его "марионеток" прекратить любые последующие нападения.
"Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний будем действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля", – сказал он.
- Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ заявил, что на следующей неделе Палата срочно рассмотрит помощь Израилю.
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