Конгресмен: Через атаку Ірану Палата представників терміново розгляне допомогу Ізраїлю

Йдеться про законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки США, який містить, зокрема, допомогу Україні

Капітолій (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Наступного тижня Палата представників голосуватиме за законопроєкт із допомогою Ізраїлю після нападу Ірану на країну. Про це у X (Twitter) повідомив лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Стів Скаліз.

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"На тлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль, Палата представників наступного тижня змінить свій раніше оголошений графік, щоби натомість розглянути законодавство, яке підтримає нашого союзника, Ізраїль, і притягне до відповідальності Іран та його терористичних проксі", – йдеться у дописі.

Скаліз додав, що офіційно про зміни планів у роботі Палати представників буде оголошено пізніше.

Водночас конгресмен не уточнив, про який варіант законопроєкту йдеться. Ухвалений Сенатом законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США, який містить, зокрема допомогу Ізраїлю й Україні.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон останнім часом наполягав на деяких "нововведеннях" щодо проєкту закону. Йшлося, зокрема, про можливість надання допомоги Україні у вигляді позики.

Якщо Палата представників внесе оновлений варіант законопроєкту, він ще раз буде вимушений пройти через погодження Сенату.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Ірак оголосив, що закриває свій повітряний простір і призупиняє всі авіасполучення після того, як Іран здійснив атаку безпілотників на Ізраїль.

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