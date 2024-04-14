CNN: Іран запустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників. Частину дронів перехопили

Небо над Ізраїлем у ніч атаки (Фото: ЕРА/ATEF SAFADI)

В ніч атаки 13 квітня, Іран запустив в бік Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників, стверджують ізраїльські та американські військові. За словами неназваних офіційних осіб країн, США збили більшу частину дронів за межами повітряного простору Ізраїлю, передають The Times of Israel, CNN та ABC News.

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Американські чиновники не уточнили, скільки саме і де було збито іранські дрони. Разом з тим, представник Сил оборони Ізраїлю стверджує, що США перехопили за межами повітряного простору Ізраїлю понад 100 безпілотників, випущених Іраном.

Згодом представник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі повідомив, що Іран запустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників. За даними ABC News, журналісти якого посилаються на неназваного американського чиновника, спочатку Іран випустив 80 ракет у бік Ізраїлю, потім ще 70.

За словами Хагарі, більшу частину ракет перехопила протиракетна оборона Arrow. Водночас він визнав, що Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, завдавши невеликої шкоди військовій базі.

Пізно ввечері 13 квітня пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю. Ірак оголосив, що закриває свій повітряний простір і призупиняє всі авіасполучення після того, як Іран здійснив атаку безпілотників на Ізраїль.