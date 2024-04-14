CNN: Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников. Часть дронов перехватили

Небо над Израилем в ночь атаки (Фото: ЕРА/ATEF SAFADI)

В ночь атаки 13 апреля Иран запустил в сторону Израиля более 200 ракет и беспилотников, утверждают израильские и американские военные. По словам неназванных официальных лиц стран, США сбили большую часть дронов за пределами воздушного пространства Израиля, передают The Times of Israel, CNN и ABC News.

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Американские чиновники не уточнили, сколько именно и где были сбиты иранские дроны. Вместе с тем представитель Сил обороны Израиля утверждает, что США перехватили за пределами воздушного пространства Израиля более 100 беспилотников, выпущенных Ираном.

Впоследствии представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников. По данным ABC News, журналисты которого ссылаются на неназванного американского чиновника, сначала Иран выпустил 80 ракет в сторону Израиля, затем еще 70.

По словам Хагари, большую часть ракет перехватила противоракетная оборона Arrow. В то же время он признал, что Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю, нанеся небольшой вред военной базе.

Поздно вечером 13 апреля пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля. И рак объявил, что закрывает свое воздушное пространство и приостанавливает все авиасообщения после того, как Иран совершил атаку беспилотников на Израиль.