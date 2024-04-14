Конгрессмен: Из-за атаки Ирана Палата представителей срочно рассмотрит помощь Израилю

Речь идет о законопроекте с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности США, который содержит, в частности, помощь Украине

Капитолий (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

На следующей неделе Палата представителей будет голосовать за законопроект с помощью Израилю после нападения Ирана на страну. Об этом в X (Twitter) сообщил лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ.

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"На фоне неоправданной атаки Ирана на Израиль, Палата представителей на следующей неделе изменит свой ранее объявленный график, чтобы рассмотреть законодательство, которое поддержит нашего союзника, Израиль, и привлечет к ответственности Иран и его террористических прокси", – говорится в сообщении.

Скализ добавил, что официально об изменениях планов в работе Палаты представителей будет объявлено позже.

В то же время конгрессмен не уточнил, о каком варианте законопроекта идет речь. Принятый Сенатом законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности США, который содержит, в том числе, помощь Израилю и Украине.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в последнее время настаивал на некоторых "новшествах" по проекту закона. Речь шла, в частности, о возможности предоставления помощи Украине в виде кредита.

Если Палата представителей внесет обновленный вариант законопроекта, он будет еще раз вынужден пройти через согласование Сената.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Ирак объявил, что закрывает свое воздушное пространство и приостанавливает все авиасообщения после того, как Иран совершил атаку беспилотников на Израиль.

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