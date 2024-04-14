Конгрессмен: Из-за атаки Ирана Палата представителей срочно рассмотрит помощь Израилю
На следующей неделе Палата представителей будет голосовать за законопроект с помощью Израилю после нападения Ирана на страну. Об этом в X (Twitter) сообщил лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ.
"На фоне неоправданной атаки Ирана на Израиль, Палата представителей на следующей неделе изменит свой ранее объявленный график, чтобы рассмотреть законодательство, которое поддержит нашего союзника, Израиль, и привлечет к ответственности Иран и его террористических прокси", – говорится в сообщении.
Скализ добавил, что официально об изменениях планов в работе Палаты представителей будет объявлено позже.
В то же время конгрессмен не уточнил, о каком варианте законопроекта идет речь. Принятый Сенатом законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности США, который содержит, в том числе, помощь Израилю и Украине.
В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в последнее время настаивал на некоторых "новшествах" по проекту закона. Речь шла, в частности, о возможности предоставления помощи Украине в виде кредита.
Если Палата представителей внесет обновленный вариант законопроекта, он будет еще раз вынужден пройти через согласование Сената.
- Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- Ирак объявил, что закрывает свое воздушное пространство и приостанавливает все авиасообщения после того, как Иран совершил атаку беспилотников на Израиль.
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