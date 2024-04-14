CNN: Байден заявил, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана

Джо Байден (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. Об этом заявил американский президент Джо Байден в утреннем телефонном разговоре с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

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По данным собеседника издания, Байден сообщил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана.

Президент США также заявил, что Израиль должен рассматривать эту ночь как "победу". Утверждается, что он охарактеризовал действия Ирана как "в основном неудачные", и указал на "превосходство израильской армии".

По оценке США, почти все беспилотники и ракеты, в том числе более 100 баллистических ракет, запущенных Ираном, были сбиты в небе. Ни одна крылатая ракета не попала в цель, сказал официальный представитель, и ничего "ценного" не было потрясено.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ заявил, что на следующей неделе Палата срочно рассмотрит помощь Израилю.

В официальном письме Байден заявил, что американские военные помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

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