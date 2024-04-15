Зеленський порівняв Україну з Ізраїлем: Для захисту від терору достатньо політичної волі

Президент зазначив, що дії союзників в Ізраїлі не допустили успіху терору

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський провів аналогію між Ізраїлем і Україною, які не є членами НАТО, та заявив, що для захисту від терору достатньо політичної волі. З такою заявою український лідер виступив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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Зеленський зазначив, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти, однак це може зробити "достатньо ефективна" система протиповітряної оборони.

Він подякував союзникам, які відгукнулися на заклики Києва підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак, за словами Зеленського, потребує більшого єднання.

Президент наголосив: захистивши Ізраїль, світ продемонстрував, що "саме таке єднання не лише можливе, але й на 100% ефективне".

"Рішучі дії союзників не допустили успіху терору і втрати інфраструктури та змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація п’ятої статті, достатньо лише політичної волі", — зазначив Зеленський.

На засіданні Ставки Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського стосовно ситуації на фронті, очільника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо ймовірних дій ворога, а також міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем радіоелектронної боротьби та дронів.

Крім цього, під час Ставки віцепрем’єр Олександр Кубраков доповів щодо захисту критичної інфраструктури, особливо у прифронтових та прикордонних регіонах.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

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