Зеленский сравнил Украину с Израилем: Для защиты от террора достаточно политической воли

Президент отметил, что действия союзников в Израиле не допустили успеха террора

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел аналогию между Израилем и Украиной, не являющимися членами НАТО, и заявил, что для защиты от террора достаточно политической воли. С таким заявлением украинский лидер выступил по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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Зеленский отметил, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты, однако это может сделать "достаточно эффективная" система противовоздушной обороны.

Он поблагодарил союзников, которые откликнулись на призывы Киева поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак, по словам Зеленского, требует большего единения.

Президент подчеркнул: защитив Израиль, мир продемонстрировал, что "именно такое единение не только возможно, но и на 100% эффективно".

"Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация пятой статьи, достаточно только политической воли", — отметил Зеленский.

На заседании Ставки Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского относительно ситуации на фронте, руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова о возможных действиях врага, а также министра обороны Рустема Умерова о контрактах на поставку оружия, систем радиоэлектронной борьбы и дронов.

Кроме того, во время Ставки вице-премьер Александр Кубраков доложил о защите критической инфраструктуры, особенно в прифронтовых и приграничных регионах.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

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