Зеленський про напад Ірану на Ізраїль та допомогу Україні: Не можна втрачати більше часу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що на прикладі того, як Ізраїль разом з союзниками відбив масований іранський удар, видно, що єдність є найкращим захистом. Український лідер наголосив, що не можна більше втрачати часу у допомозі Україні.

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"Сучасна авіація доводить свою ефективність, сучасні системи протиповітряної оборони здатні давати захист життю – зараз на Близькому Сході це було продемонстровано, коли авіація та ППО збивали іранські ракети та "шахеди", які були спрямовані проти Ізраїлю", – сказав він.

Президент акцентував, що на цьому прикладі увесь світ побачив, що таке справжній захист, й побачив, що Ізраїль у цьому захисті був разом із союзниками.

Зеленський зауважив, що коли Україна говорить союзникам про те, що єдність дає найкращий захист – вони самі "добре знають" про ефективність цього підходу: "Знають і забезпечують",

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"І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно. [...] І те, що санкції проти Росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки – те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати часу", – зазначив він.

За словами президента, необхідно реально захищати життя – всюди, де йому є терористична загроза, й робити все, аби зло та війни не розповзалися світом – ані у Європі, ані на Близькому Сході, ані будь-де ще.

"Я дякую всім, хто це розуміє. Кожен, хто може дати захист життю, повинен це робити. Кожен, хто може обмежити потенціал терору, повинен це робити. І Україна, і Близький Схід, і всі інші частини світу однаково заслуговують на справедливий і надійний мир", – зазначив голова держави.

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2 квітня видання Reuters повідомляло, що представництво Ірану в столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок авіаційного удару Ізраїлю – тоді начебто загинули шестеро людей. Ізраїль стверджує, що будівля була поряд із посольством і до нього не належала. Іран послідовно підтримує ХАМАС, Хезболлу та хуситів – ворогів Ізраїлю у регіоні.

3 квітня Іран оголосив про похорон двох генералів і п'яти посадовців, начебто ліквідованих у результаті удару в Дамаску. Тоді ж країна оголосила погрози Ізраїлю за удар.

Пізно ввечері 13 квітня пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Вранці 14 квітня американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак повідомив, що літаки країни збили декілька іранських дронів.

Міністерство закордонних справ України засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

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