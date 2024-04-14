Атака Ірану на Ізраїль. Сунак: Британія збила декілька дронів
Ріші Сунак (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що літаки країни збили декілька іранських дронів, котрими атакували Ізраїль цієї ночі. 

"Я можу підтвердити, що наші літаки збили кілька іранських ударних дронів", – заявив він.

Саму атаку Ірану на Ізраїль політик назвав "небезпечною та непотрібною ескалацією" та засудив її "найрішучішим чином".

Прем'єр віддав належне в професіоналізмі та хоробрості британським Королівським повітряним силам та союзникам у захисті цивільних осіб.

Сьогодні ж Армія оборони Ізраїлю показала відео бойової роботи винищувачів ВПС країни по іранських дронах та крилатих ракетах.

  • 2 квітня видання Reuters повідомляло, що представництво Ірану в столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок авіаційного удару Ізраїлю – тоді начебто загинули шестеро людей. Іран послідовно підтримує ХАМАС, Хезболлу та хуситів – ворогів Ізраїля у регіоні.
  • 3 квітня Іран оголосив про похорон двох генералів і п'яти посадовців, начебто ліквідованих у результаті удару в Дамаску. Тоді ж країна оголосила погрози Ізраїлю за удар.
  • Пізно ввечері 13 квітня пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
  • Вранці 14 квітня американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
  • Міністерство закордонних справ України засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

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