Атака Ірану на Ізраїль. Сунак: Британія збила декілька дронів
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що літаки країни збили декілька іранських дронів, котрими атакували Ізраїль цієї ночі.
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"Я можу підтвердити, що наші літаки збили кілька іранських ударних дронів", – заявив він.
Саму атаку Ірану на Ізраїль політик назвав "небезпечною та непотрібною ескалацією" та засудив її "найрішучішим чином".
Прем'єр віддав належне в професіоналізмі та хоробрості британським Королівським повітряним силам та союзникам у захисті цивільних осіб.
Сьогодні ж Армія оборони Ізраїлю показала відео бойової роботи винищувачів ВПС країни по іранських дронах та крилатих ракетах.
- 2 квітня видання Reuters повідомляло, що представництво Ірану в столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок авіаційного удару Ізраїлю – тоді начебто загинули шестеро людей. Іран послідовно підтримує ХАМАС, Хезболлу та хуситів – ворогів Ізраїля у регіоні.
- 3 квітня Іран оголосив про похорон двох генералів і п'яти посадовців, начебто ліквідованих у результаті удару в Дамаску. Тоді ж країна оголосила погрози Ізраїлю за удар.
- Пізно ввечері 13 квітня пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Вранці 14 квітня американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
- Міністерство закордонних справ України засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.
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