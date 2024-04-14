Атака Ірану на Ізраїль. Сунак: Британія збила декілька дронів

Ріші Сунак (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що літаки країни збили декілька іранських дронів, котрими атакували Ізраїль цієї ночі.

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"Я можу підтвердити, що наші літаки збили кілька іранських ударних дронів", – заявив він.

Саму атаку Ірану на Ізраїль політик назвав "небезпечною та непотрібною ескалацією" та засудив її "найрішучішим чином".

Прем'єр віддав належне в професіоналізмі та хоробрості британським Королівським повітряним силам та союзникам у захисті цивільних осіб.

Сьогодні ж Армія оборони Ізраїлю показала відео бойової роботи винищувачів ВПС країни по іранських дронах та крилатих ракетах.

2 квітня видання Reuters повідомляло, що представництво Ірану в столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок авіаційного удару Ізраїлю – тоді начебто загинули шестеро людей. Іран послідовно підтримує ХАМАС, Хезболлу та хуситів – ворогів Ізраїля у регіоні.

3 квітня Іран оголосив про похорон двох генералів і п'яти посадовців, начебто ліквідованих у результаті удару в Дамаску. Тоді ж країна оголосила погрози Ізраїлю за удар.

Пізно ввечері 13 квітня пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Вранці 14 квітня американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ України засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

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