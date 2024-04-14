Атака Ирана на Израиль. Сунак: Британия сбила несколько дронов

Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что самолеты страны сбили несколько иранских дронов, которыми атаковали Израиль этой ночью.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я могу подтвердить, что наши самолеты сбили несколько иранских ударных дронов", – заявил он.

Саму атаку Ирана на Израиль политик назвал "опасной и ненужной эскалацией" и осудил ее "самым решительным образом".

Премьер отдал должное в профессионализме и храбрости британским Королевским воздушным силам и союзникам в защите гражданских лиц.

Сегодня же Армия обороны Израиля показала видео боевой работы истребителей ВВС страны по иранским дронам и крылатым ракетам.

2 апреля издание Reuters сообщало, что представительство Ирана в столице Сирии было почти полностью разрушено в результате авиационного удара Израиля – тогда якобы погибли шесть человек. Иран последовательно поддерживает ХАМАС, Хезболлу и хуситов – врагов Израиля в регионе.

3 апреля Иран объявил о похоронах двух генералов и пяти чиновников, якобы ликвидированных в результате удара в Дамаске. Тогда же страна объявила угрозу Израилю за удар.

Поздно вечером 13 апреля пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Утром 14 апреля американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Министерство иностранных дел Украины осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

Читайте также: Глава МИД Польши – Конгрессу: Сейчас было бы очень полезно оказать Израилю и Украине помощь