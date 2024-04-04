Іран погрожує Ізраїлю через авіаудар по консульству в Сирії – Politico
Сирія звинуватила Ізраїль в ударі по іранському посольству в Дамаску (Фото: EPA)

Іранські офіційні особи повторили 3 квітня погрози на адресу Ізраїлю після авіаудару ЦАХАЛ по консульству Ірану в Сирії, в результаті якого було ліквідовано військових воєначальників та посадовців. Про це повідомило видання Politico із посиланням на заяву, оприлюднену на державному телебаченні Ірану.

Видання зазначило, що президент країни Ібрагім Райсі заявив, що атака "не залишиться без відповіді", а верховний лідер Алі Хаменеї начебто повторив кілька разів по телебаченню та в соцмережах, що Ізраїль "буде покарано".

"З Божою поміччю ми змусимо сіоністів покаятися в їхньому злочині агресії проти іранського консульства в Дамаску", – процитувало видання слова Хаменеї.

  • 2 квітня видання Reuters повідомляло, що представництво Ірану в столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок авіаційного удару – тоді начебто загинули шестеро людей.
  • 3 квітня Іран оголосив про похорон двох генералів і п'яти посадовців, начебто ліквідованих у результаті удару в Дамаску. 
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