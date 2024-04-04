Іран погрожує Ізраїлю через авіаудар по консульству в Сирії – Politico
Іранські офіційні особи повторили 3 квітня погрози на адресу Ізраїлю після авіаудару ЦАХАЛ по консульству Ірану в Сирії, в результаті якого було ліквідовано військових воєначальників та посадовців. Про це повідомило видання Politico із посиланням на заяву, оприлюднену на державному телебаченні Ірану.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Видання зазначило, що президент країни Ібрагім Райсі заявив, що атака "не залишиться без відповіді", а верховний лідер Алі Хаменеї начебто повторив кілька разів по телебаченню та в соцмережах, що Ізраїль "буде покарано".
"З Божою поміччю ми змусимо сіоністів покаятися в їхньому злочині агресії проти іранського консульства в Дамаску", – процитувало видання слова Хаменеї.
- 2 квітня видання Reuters повідомляло, що представництво Ірану в столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок авіаційного удару – тоді начебто загинули шестеро людей.
- 3 квітня Іран оголосив про похорон двох генералів і п'яти посадовців, начебто ліквідованих у результаті удару в Дамаску.