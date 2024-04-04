Іран погрожує Ізраїлю через авіаудар по консульству в Сирії – Politico

У Ірані погрожують Ізраїлю за "злочин агресії проти іранського консульства в Дамаску"

Сирія звинуватила Ізраїль в ударі по іранському посольству в Дамаску (Фото: EPA)

Іранські офіційні особи повторили 3 квітня погрози на адресу Ізраїлю після авіаудару ЦАХАЛ по консульству Ірану в Сирії, в результаті якого було ліквідовано військових воєначальників та посадовців. Про це повідомило видання Politico із посиланням на заяву, оприлюднену на державному телебаченні Ірану.

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Видання зазначило, що президент країни Ібрагім Райсі заявив, що атака "не залишиться без відповіді", а верховний лідер Алі Хаменеї начебто повторив кілька разів по телебаченню та в соцмережах, що Ізраїль "буде покарано".

"З Божою поміччю ми змусимо сіоністів покаятися в їхньому злочині агресії проти іранського консульства в Дамаску", – процитувало видання слова Хаменеї.