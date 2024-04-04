Иран угрожает Израилю из-за авиаудара по консульству в Сирии – Politico
Иранские официальные лица повторили 3 апреля угрозы в адрес Израиля после авиаудара ЦАХАЛ по консульству Ирана в Сирии, в результате которого были ликвидированы военные военачальники и чиновники. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на заявление, обнародованное на государственном телевидении Ирана.
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Издание отметило, что президент страны Ибрагим Райси заявил, что атака "не останется без ответа", а верховный лидер Али Хаменеи вроде бы повторил несколько раз по телевидению и в соцсетях, что Израиль "будет наказан".
"С Божьей помощью мы заставим сионистов покаяться в их преступлении агрессии против иранского консульства в Дамаске", – процитировало издание слова Хаменеи.
- 2 апреля издание Reuters сообщало, что представительство Ирана в столице Сирии было почти полностью разрушено в результате авиационного удара – тогда якобы погибли шесть человек.
- 3 апреля Иран объявил о похоронах двух генералов и пяти чиновников, якобы ликвидированных в результате удара в Дамаске.