Иран угрожает Израилю из-за авиаудара по консульству в Сирии – Politico

В Иране угрожают Израилю за "преступление агрессии против иранского консульства в Дамаске"

Сирия обвинила Израиль в ударе по иранскому посольству в Дамаске (Фото: EPA)

Иранские официальные лица повторили 3 апреля угрозы в адрес Израиля после авиаудара ЦАХАЛ по консульству Ирана в Сирии, в результате которого были ликвидированы военные военачальники и чиновники. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на заявление, обнародованное на государственном телевидении Ирана.

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Издание отметило, что президент страны Ибрагим Райси заявил, что атака "не останется без ответа", а верховный лидер Али Хаменеи вроде бы повторил несколько раз по телевидению и в соцсетях, что Израиль "будет наказан".

"С Божьей помощью мы заставим сионистов покаяться в их преступлении агрессии против иранского консульства в Дамаске", – процитировало издание слова Хаменеи.