Глава МЗС Польщі – Конгресу: Зараз було б дуже корисно надати Ізраїлю та Україні допомогу

Радослав Сікорський закликав Конгрес США винести на голосування пакет з допомогою Ізраїлю та Україні на тлі масованої атаки Ірану

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав американський Конгрес скоріше схвалити законопроєкт з допомогою Україні та Ізраїлю на тлі атаки Ірану на останню. Відповідне повідомлення він опублікував у X (Twitter).

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"Браво, Ізраїль, за відбиття великої іранської повітряної атаки з різних напрямків. Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну. Найпростіший спосіб – розблокувати пакет американської допомоги для України та Ізраїлю", – написав Сікорський.

Раніше лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Стів Скаліз заявив, що наступного тижня Палата представників терміново винесе на голосування законопроєкт із допомогою Ізраїлю після нападу Ірану на країну.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

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