Глава МЗС Польщі – Конгресу: Зараз було б дуже корисно надати Ізраїлю та Україні допомогу
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав американський Конгрес скоріше схвалити законопроєкт з допомогою Україні та Ізраїлю на тлі атаки Ірану на останню. Відповідне повідомлення він опублікував у X (Twitter).
"Браво, Ізраїль, за відбиття великої іранської повітряної атаки з різних напрямків. Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну. Найпростіший спосіб – розблокувати пакет американської допомоги для України та Ізраїлю", – написав Сікорський.
Раніше лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Стів Скаліз заявив, що наступного тижня Палата представників терміново винесе на голосування законопроєкт із допомогою Ізраїлю після нападу Ірану на країну.
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
- Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.
Читайте також: Речник ЦАХАЛ: Разом з США іранські ракети збивали війська Франції та Британії