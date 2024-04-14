Речник ЦАХАЛ: Разом з США іранські ракети збивали війська Франції та Британії

Даніель Хагарі заявив, що в ніч проти 14 квітня Ізраїль тісно співпрацював із США, Британією та Францією

Фото: пресслужба ЦАХАЛ

Окрім військ США, британські та французькі військові допомагали Ізраїлю відбити масований повітряний удар з боку Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах в ніч проти 14 квітня. Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, відео з його заявою опублікували на Sky News.

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"Ми тісно співпрацюємо із США, Британією та Францією, які долучалися сьогодні вночі. Наше партнерство завжди було близьким, але сьогодні це проявилося у дуже незвичний спосіб", – сказав він.

Раніше американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Вранці Хагарі заявив, що Іран запустив по Ізраїлю понад 200 ракет і безпілотників. Крім того, журналісти американського ABC News, посилаючись на неназваного американського чиновника, написали, що спочатку Іран випустив 80 ракет у бік Ізраїлю, потім ще 70.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Стів Скаліз заявив, що наступного тижня Палата терміново розгляне допомогу Ізраїлю.

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