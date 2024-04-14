Спикер ЦАХАЛ: Вместе с США иранские ракеты сбивали войска Франции и Британии

Даниэль Хагари заявил, что в ночь на 14 апреля Израиль тесно сотрудничал с США, Британией и Францией

Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

Кроме войск США, британские и французские военные помогали Израилю отбить массированный воздушный удар со стороны Ирана и проиранских сил в соседних странах в ночь на 14 апреля. Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, видео с его заявлением опубликовали на Sky News.

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"Мы тесно сотрудничаем с США, Британией и Францией, которые присоединялись сегодня ночью. Наше партнерство всегда было близким, но сегодня это проявилось очень необычным способом", – сказал он.

Ранее американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Утром Хагари заявил, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников. Кроме того, журналисты американского ABC News, ссылаясь на неназванного американского чиновника, написали, что сначала Иран выпустил 80 ракет в сторону Израиля, затем еще 70.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ заявил, что на следующей неделе Палата срочно рассмотрит помощь Израилю.

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