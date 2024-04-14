Глава МИД Польши – Конгрессу: Сейчас было бы полезно оказать Израилю и Украине помощь
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал американский Конгресс одобрить законопроект с помощью Украине и Израилю на фоне атаки Ирана на последнюю. Соответствующее сообщение он опубликовал в X(Twitter).
"Браво, Израиль, за отражение большой иранской воздушной атаки по разным направлениям. Сейчас было бы полезно усилить противоракетную оборону Израиля и оснастить подобными системами Украину. Самый простой способ – разблокировать пакет американской помощи для Украины и Израиля", – написал Сикорский.
Ранее лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ заявил, что на следующей неделе Палата представителей срочно вынесет на голосование законопроект с помощью Израиля после нападения Ирана на страну.
- Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.
- Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.
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