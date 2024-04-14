Ізраїль показав, як винищувачі збивали іранські дрони та крилаті ракети – відео з літака
Під час відбиття іранського нападу Ізраїль застосував винищувачі Військово-повітряних сил для збиття дронів та крилатих ракет. Відповідне відео опублікувала пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Відомство повідомляє, що минулої ночі ВПС Ізраїлю разом з країнами-стратегічними партнерами успішно перехопили десятки повітряних цілей, запущених Іраном у бік країни.
Загалом, десятки ізраїльських літаків були розгорнуті у небі для захисту повітряного простору країни й успішно перехопили дрони та крилаті ракети, акцентують у ЦАХАЛ.
Військові додали відео з перехопленням безпілотників та крилатих ракет ізраїльськими винищувачами: на кадрах видно, як літаки знищують у повітрі чотири безпілотники та три крилаті ракети.
На відео зафільмовано БпЛА, які за формою мають вигляд як іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ними ж РФ регулярно атакує Україну (їх країна-агресорка вже збирає на заводі у Татарстані, куди нещодавно було завдано удару).
ЦАХАЛ не називає модель знищених безпілотників.
- 2 квітня видання Reuters повідомляло, що представництво Ірану в столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок авіаційного удару Ізраїлю – тоді начебто загинули шестеро людей. Іран послідовно підтримує ХАМАС, Хезболлу та хуситів – ворогів Ізраїля у регіоні.
- 3 квітня Іран оголосив про похорон двох генералів і п'яти посадовців, начебто ліквідованих у результаті удару в Дамаску. Тоді ж країна оголосила погрози Ізраїлю за удар.
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Вранці 14 квітня американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
- Міністерство закордонних справ України засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.
Читайте також: Глава МЗС Польщі – Конгресу: Зараз було б дуже корисно надати Ізраїлю та Україні допомогу