Під час відбиття іранського нападу Ізраїль застосував винищувачі Військово-повітряних сил для збиття дронів та крилатих ракет. Відповідне відео опублікувала пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Відомство повідомляє, що минулої ночі ВПС Ізраїлю разом з країнами-стратегічними партнерами успішно перехопили десятки повітряних цілей, запущених Іраном у бік країни.

Загалом, десятки ізраїльських літаків були розгорнуті у небі для захисту повітряного простору країни й успішно перехопили дрони та крилаті ракети, акцентують у ЦАХАЛ.

Військові додали відео з перехопленням безпілотників та крилатих ракет ізраїльськими винищувачами: на кадрах видно, як літаки знищують у повітрі чотири безпілотники та три крилаті ракети.

На відео зафільмовано БпЛА, які за формою мають вигляд як іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ними ж РФ регулярно атакує Україну (їх країна-агресорка вже збирає на заводі у Татарстані, куди нещодавно було завдано удару).

ЦАХАЛ не називає модель знищених безпілотників.

2 квітня видання Reuters повідомляло, що представництво Ірану в столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок авіаційного удару Ізраїлю – тоді начебто загинули шестеро людей. Іран послідовно підтримує ХАМАС, Хезболлу та хуситів – ворогів Ізраїля у регіоні.

3 квітня Іран оголосив про похорон двох генералів і п'яти посадовців, начебто ліквідованих у результаті удару в Дамаску. Тоді ж країна оголосила погрози Ізраїлю за удар.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Вранці 14 квітня американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ України засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

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