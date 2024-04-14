Во время отражения иранского нападения Израиль применил истребители Военно-воздушных сил для сбивания дронов и крылатых ракет. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Ведомство сообщает, что минувшей ночью ВВС Израиля вместе со странами-стратегическими партнерами успешно перехватили десятки воздушных целей, запущенных Ираном в сторону страны.

В общей сложности, десятки израильских самолетов были развернуты в небе для защиты воздушного пространства страны и успешно перехватили дроны и крылатые ракеты, акцентируют в ЦАХАЛ.

Военные добавили видео с перехватом беспилотников и крылатых ракет израильскими истребителями: на кадрах видно, как самолеты уничтожают в воздухе четыре беспилотника и три крылатых ракеты.

На видео снято БпЛА, которые по форме выглядят как иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ими же РФ регулярно атакует Украину (их страна-агрессор уже собирает на заводе в Татарстане, куда недавно был нанесен удар).

ЦАХАЛ не называет модель уничтоженных беспилотников.

2 апреля издание Reuters сообщало, что представительство Ирана в столице Сирии было почти полностью разрушено в результате авиационного удара Израиля – тогда якобы погибли шесть человек. Иран последовательно поддерживает ХАМАС, Хезболлу и хуситов – врагов Израиля в регионе.

3 апреля Иран объявил о похоронах двух генералов и пяти чиновников, якобы ликвидированных в результате удара в Дамаске. Тогда же страна объявила угрозу Израилю за удар.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Утром 14 апреля американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Министерство иностранных дел Украины осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

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