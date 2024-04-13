Израиль официально подтвердил, что Иран начал атаку дронами

Воздушное пространство Израиля будет закрыто с 00:30 на фоне нападения Ирана

Иллюстративное фото - Минобороны Израиля

Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ поздно вечером 13 апреля.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

"Группа противовоздушной обороны ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности вместе с истребителями и кораблями ВМС Израиля, выполняющими оборонную миссию в воздушном пространстве Израиля", – говорится в сообщении.

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что "десятки беспилотников", запущенных из Ирана, направляются в сторону Израиля, передает Times of Israel.

Управление аэропортов Израиля сообщило, что воздушное пространство страны будет закрыто с 00:30 на фоне нападения Ирана на Израиль.

Ранее сегодня в Израиле ввели новые ограничения на собрания гражданских лиц из-за угрозы нападения со стороны Ирана, полностью запретили образовательную деятельность, а министр обороны страны провел встречу с руководством армии на фоне угрозы атаки.

ДОПОЛНЕНО В 23:40. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден встретится со своей группой национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающийся удар Ирана по Израилю.