Израиль готовится к возможной атаке со стороны Ирана, введен ряд ограничений
В Израиле введены новые ограничения на собрания гражданских лиц из-за угрозы нападения со стороны Ирана, а министр обороны страны проводит встречу с руководством армии на фоне угрозы атаки. Об этом сообщают пресс-служба ЦАХАЛ и издание Times of Israel.
В ЦАХАЛ сообщили, что запрещена образовательная деятельность по всей стране и запрещаются собрания людей численностью более 1000 человек.
В некоторых районах, например, вблизи границы с Газой и Ливаном, уже действуют более строгие ограничения на собрания.
Ограничения будут действовать до 23:00 понедельника, 15 апреля.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заверил, что противовоздушная оборона Израиля находится в готовности, как и десятки израильских самолетов в небе.
Times of Israel сообщает, что на фоне ожидаемой атаки Ирана министр обороны Израиля Йоав Галлант проводит встречу с начальником штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герцами Галеви и другими представителями оборонных структур.
Также, по данным журналистов, премьер-министр Биньямин Нетаньяху якобы решил созвать военный кабинет, а затем более широкий кабинет по безопасности на фоне ожидаемого удара со стороны Ирана. Однако официальных сообщений об этом не было.
- 5 апреля в CNN сообщали, что США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного нападения со стороны Ирана, предполагая, что атака может произойти в ближайшую неделю на израильские или американские посольства на Ближнем Востоке.
- 12 апреля в CNN вновь писали, что США ожидают "прямого нападения" на Израиль со стороны Ирана.