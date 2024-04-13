Израиль готовится к возможной атаке со стороны Ирана, введен ряд ограничений

В ЦАХАЛ сообщили, что запрещена образовательная деятельность по всей стране, а собрания людей ограничиваются до 1000 человек

ЦАХАЛ (Фото - ЕРА)

В Израиле введены новые ограничения на собрания гражданских лиц из-за угрозы нападения со стороны Ирана, а министр обороны страны проводит встречу с руководством армии на фоне угрозы атаки. Об этом сообщают пресс-служба ЦАХАЛ и издание Times of Israel.

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В ЦАХАЛ сообщили, что запрещена образовательная деятельность по всей стране и запрещаются собрания людей численностью более 1000 человек.

В некоторых районах, например, вблизи границы с Газой и Ливаном, уже действуют более строгие ограничения на собрания.

Ограничения будут действовать до 23:00 понедельника, 15 апреля.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заверил, что противовоздушная оборона Израиля находится в готовности, как и десятки израильских самолетов в небе.

Times of Israel сообщает, что на фоне ожидаемой атаки Ирана министр обороны Израиля Йоав Галлант проводит встречу с начальником штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герцами Галеви и другими представителями оборонных структур.

Также, по данным журналистов, премьер-министр Биньямин Нетаньяху якобы решил созвать военный кабинет, а затем более широкий кабинет по безопасности на фоне ожидаемого удара со стороны Ирана. Однако официальных сообщений об этом не было.