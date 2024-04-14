Зеленський: Росія досі має доступ до критичних компонентів для виробництва ракет і дронів
Країна-агресор РФ досі має доступ до критичних компонентів з інших країн, які необхідні для виробництва ракет і дронів. Це може і має бути припинено, заявив президент Володимир Зеленський.
"Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів. У кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чипів, які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії", – заявив він.
Президент наголосив, що у дронах-камікадзе Shahed також є компоненти, вироблені у країнах вільного світу.
Зеленський акцентував, що це має і може бути припинено: "І потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – усі його прояви".
За його даними, загалом за тиждень російські загарбники використали проти України майже 130 "шахедів" (більшість із них вдалося збити), понад 80 ракет і майже 700 керованих авіабомб.
Президент визнав, що з КАБами окупантів ситуація "значно складніше".
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- У ніч проти 14 квітня окупанти атакували Україну "шахедами", захисники збили 10 дронів, утім, були прильоти по Харкову.
- На Сумщині сьогодні зранку російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій.
- Загарбники вдарили по Очеретиному – унаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.
- Російські окупанти вдарили дроном по Нікополю Дніпропетровської області – постраждали троє людей, пошкоджено дві автівки.
- Поряд з Одесою пролунав вибух під час повітряної тривоги – згодом Повітряні сили повідомили про знищення двох російських ракет Х-59 над Чорним морем.
- Окупанти атакували крилатою ракетою Дніпро – її вдалося збити. Унаслідок падіння уламків ракети загарбників є поранені та руйнування.
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