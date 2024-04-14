Зеленський: Росія досі має доступ до критичних компонентів для виробництва ракет і дронів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Країна-агресор РФ досі має доступ до критичних компонентів з інших країн, які необхідні для виробництва ракет і дронів. Це може і має бути припинено, заявив президент Володимир Зеленський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів. У кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чипів, які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії", – заявив він.

Президент наголосив, що у дронах-камікадзе Shahed також є компоненти, вироблені у країнах вільного світу.

Зеленський акцентував, що це має і може бути припинено: "І потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – усі його прояви".

За його даними, загалом за тиждень російські загарбники використали проти України майже 130 "шахедів" (більшість із них вдалося збити), понад 80 ракет і майже 700 керованих авіабомб.

Президент визнав, що з КАБами окупантів ситуація "значно складніше".

Читайте також: Зеленський: Проти КАБів розробляється вітчизняна зброя, потрібні ППО й винищувачі

У ніч проти 14 квітня окупанти атакували Україну "шахедами", захисники збили 10 дронів, утім, були прильоти по Харкову.

На Сумщині сьогодні зранку російський дрон скинув вибухівку на вантажівку, внаслідок чого загинув водій.

Загарбники вдарили по Очеретиному – унаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Російські окупанти вдарили дроном по Нікополю Дніпропетровської області – постраждали троє людей, пошкоджено дві автівки.

Поряд з Одесою пролунав вибух під час повітряної тривоги – згодом Повітряні сили повідомили про знищення двох російських ракет Х-59 над Чорним морем.

Окупанти атакували крилатою ракетою Дніпро – її вдалося збити. Унаслідок падіння уламків ракети загарбників є поранені та руйнування.

Читайте також: Трипільська ТЕС. Ракета Х-69 ще не вийшла в серію, але є три мінуси нам – аналітик Рябих