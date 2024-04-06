Зеленський: Проти КАБів розробляється вітчизняна зброя, потрібні ППО й винищувачі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У протидії російським керованим авіабомбам спрацьовує лише знищення літаків-носіїв, для цього потрібен комбінований підхід: системи протиповітряної оборони, "інша зброя" вітчизняної розробки та винищувачі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.

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"Ми можемо розраховувати на комбінований захист. На сьогодні проти КАБів тільки один формат спрацьовує – це системи ППО. Ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш російські носії – і воно спрацювало, і дуже потужно спрацювало кілька десятків разів. Все ж таки ми збили дуже багато їх носіїв", – заявив він.

За словами президента, росіяни розуміють це й зробили КАБи, які працюють на більшу дистанцію – відповідно Україні потрібні далекобійні системи ППО.

Також Зеленський заявив, що в Україні розробляється "інша зброя" проти КАБів, але відмовився говорити, яка саме.

Ще одним напрямком у комбінованому підході є винищувачі, підсумував Зеленський.

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У лютому впродовж тижня українські захисники знищили сім літаків Су-34 і Су-35: читайте великий текст LIGA.net про це.

про це. 4 квітня президент заявив, що "кілька систем протиповітряної оборони" могли б принципово змінити ситуацію у захисті Харківщини, Сумщини та південних областей України. За його словами, для їх передання не вистачає лише "кількох політичних рішень".

Сьогодні Зеленський повідомив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби повністю закрити небо.

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