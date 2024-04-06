Зеленський: Проти КАБів розробляється вітчизняна зброя, потрібні ППО й винищувачі
У протидії російським керованим авіабомбам спрацьовує лише знищення літаків-носіїв, для цього потрібен комбінований підхід: системи протиповітряної оборони, "інша зброя" вітчизняної розробки та винищувачі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.
"Ми можемо розраховувати на комбінований захист. На сьогодні проти КАБів тільки один формат спрацьовує – це системи ППО. Ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш російські носії – і воно спрацювало, і дуже потужно спрацювало кілька десятків разів. Все ж таки ми збили дуже багато їх носіїв", – заявив він.
За словами президента, росіяни розуміють це й зробили КАБи, які працюють на більшу дистанцію – відповідно Україні потрібні далекобійні системи ППО.
Також Зеленський заявив, що в Україні розробляється "інша зброя" проти КАБів, але відмовився говорити, яка саме.
Ще одним напрямком у комбінованому підході є винищувачі, підсумував Зеленський.
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