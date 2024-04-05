Україна наблизилася до створення свого ЗРК із дальністю близько 100 км — академік Горбулін

Горбулін заявив, що "стартові умови існують, а справа лише за напруженою роботою"

Володимир Горбулін (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Україна наблизилася до створення зенітно-ракетного комплексу власного виробництва із дальністю дії близько 100 кілометрів. Про це заявили академік Володимир Горбулін та аналітик Валентин Бадрак у статті для LIGA.net.

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За їхніми словами, з 2016 року Україна має три національні проєкти розробки ЗРК.

Вони зазначили, що наприкінці 2023 року країна "значно просунулась" та наблизилася до створення ЗРК з дальністю близько 100 км.

Аналітики заявили, що до березня 2024 року Україна створила п'ять спільних проєктів із західними оборонними компаніями, а інвестори із Франції, Чехії та Швеції готові вкладати значні кошти.

"Так що стартові умови існують – справа за напруженою роботою", – йдеться у статті.

Повну версію програмного матеріалу Горбуліна та Бадрака читайте за посиланням.

У Міністерстві оборони серед пріоритетів на 2024 рік називали посилення протиповітряної оборони, зокрема розробку зенітних ракет "Корал". LIGA.net розповідала, що відомо про це озброєння, яке можуть отримати Сили оборони.

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8 червня 2023 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів.

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