Украина приблизилась к созданию своего ЗРК с дальностью около 100 км — академик Горбулин
Украина приблизилась к созданию зенитно-ракетного комплекса собственного производства с дальностью действия около 100 километров. Об этом заявили академик Владимир Горбулин и аналитик Валентин Бадрак в статье для LIGA.net.
По их словам, с 2016 года Украина имеет три национальных проекта разработки ЗРК.
Они отметили, что в конце 2023 года страна "значительно продвинулась" и приблизилась к созданию ЗРК с дальностью около 100 км.
Аналитики заявили, что до марта 2024 года Украина создала пять совместных проектов с западными оборонными компаниями, а инвесторы из Франции, Чехии и Швеции готовы вкладывать значительные средства.
"Так что стартовые условия существуют – дело за напряженной работой", — сказано в статье.
Полную версию программного материала Горбулина и Бадрака читайте по ссылке.
В Министерстве обороны среди приоритетов на 2024 год называли усиление противовоздушной обороны, в том числе разработку зенитных ракет "Коралл". LIGA.net рассказывала, что известно об этом вооружении, которое могут получить Силы обороны.
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- 8 июня 2023 года тогдашний министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более тысячи километров.
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